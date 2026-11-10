MSB, Atatürk'ün 88. yılında Anıtkabir'in uydudan çekilen görüntüsünü paylaştı - Son Dakika
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MSB, Atatürk'ün 88. yılında Anıtkabir'in uydudan çekilen görüntüsünü paylaştı

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MSB, Atatürk\'ün 88. yılında Anıtkabir\'in uydudan çekilen görüntüsünü paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığı, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Anıtkabir'in uydudan çekilen görüntüsünü paylaştı. Bakanlık, Uzay Komutanlığı personelinin GÖKTÜRK-1 ile 686 kilometre irtifadan görüntülediği Ankara ve Anıtkabir görüntülerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Anıtkabir'in GÖKTÜRK-1 uydusuyla çekilen görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Uzay Komutanlığı personeli tarafından milli keşif uydusu GÖKTÜRK-1 ile 686 kilometre irtifadan görüntülenen Ankara ve Anıtkabir'e yer verildi.

Anıtkabir'in "Cumhuriyet'imizin kalbi" olarak nitelendirildiği paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde, bizlere bağımsızlığımızı, Cumhuriyet'i ve aydınlık yarınları emanet eden Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ulu Önder'in açtığı yolda, bilimin, teknolojinin ve mühendisliğin rehberliğinde karada, denizde, havada ve şimdi uzayda ülkemizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA
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