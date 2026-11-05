Savunma Bakanı Güler, Hırvatistan Parlamento Başkanı Jandrokovic ile MSB'de görüştü - Son Dakika
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Savunma Bakanı Güler, Hırvatistan Parlamento Başkanı Jandrokovic ile MSB'de görüştü

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Savunma Bakanı Güler, Hırvatistan Parlamento Başkanı Jandrokovic ile MSB\'de görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Hırvatistan Parlamento Başkanı Gordan Jandrokovic, Milli Savunma Bakanlığında heyetler arası görüşme yaptı. Görüşmenin yapıldığı, Milli Savunma Bakanlığının sanal medya hesabından duyuruldu.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hırvatistan Parlamento Başkanı Gordan Jandrokovic ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Hırvatistan Parlamento Başkanı Gordan Jandrokovic, Milli Savunma Bakanlığında bir araya gelerek heyetler arası görüşme gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
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