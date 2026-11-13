Manisa-Balıkesir kara yolu pist oldu: Bayraktar TB2 ve AKINCI asfalta inip yeniden havalandı

Manisa-Balıkesir kara yolu pist oldu: Bayraktar TB2 ve AKINCI asfalta inip yeniden havalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pistlerin devre dışı kaldığı bir senaryo için düzenlenen tatbikatta Keşan, Çorlu ve İzmir'den kalkan iki Bayraktar TB2 ile bir AKINCI, 12 Kasım'da Manisa-Balıkesir kara yolunda buluştu. MSB, KGM ve Baykar koordinasyonundaki çalışmada hedef, bu kabiliyeti KIZILELMA ve TB3 dahil tüm milli platformlara kazandırmak.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız hava araçlarının, pistlerin kullanılamayacağı durumlarda da kesintisiz görev yapabilmesi amacıyla başlatılan saha çalışmalarının ilk uygulaması hayata geçirildi.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı noktalarında yapılan saha incelemeleri ve belirlenen güzergahlar doğrultusunda icra edilen acil müdahale tatbikatında, milli platformlar kara yolunu pist olarak kullandı.
ÜÇ FARKLI ÜSTEN KALKIP AYNI YOLDA BULUŞTULAR
Tatbikat kapsamında 12 Kasım'da farklı üslerden havalanan üç milli hava aracı aynı noktada buluştu.
Baykar'ın eğitim ve test faaliyetlerinde kullandığı ve Keşan'dan havalanan bir Bayraktar TB2, Çorlu'dan kalkan bir AKINCI ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan İzmir'den kalkış yapan bir başka Bayraktar TB2, Manisa- Balıkesir kara yoluna başarıyla iniş ve kalkış yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Baykar koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyetle, milli platformların pistlere bağlı kalmaksızın görev yapabilme kabiliyeti sergilenmiş oldu.
SIRADA KIZILELMA VE TB3 VAR
Acil müdahale senaryoları çerçevesinde oluşturulan operasyonel konseptin, Baykar'ın geliştirdiği tüm insansız hava araçlarını kapsayacak şekilde genişletildiği bildirildi.
Yapılan planlamalar doğrultusunda, Türkiye'nin ilk milli insansız savaş uçağı KIZILELMA ile kısa pistli gemilerden iniş-kalkış kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 de dahil olmak üzere, şirket tarafından geliştirilen tüm milli platformların uygun kara yolu güzergahlarından iniş ve kalkış yapabilmesi hedefleniyor.
KURUMLAR ARASI GENİŞ ÇAPLI KOORDİNASYON
MSB, KGM ve Baykar koordinasyonunda yürütülen çalışma süresince itfaiye ve ambulans ekipleri hazır beklerken, yol güzergahında tüm güvenlik önlemleri alındı. Manisa Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kara yolu hattında gerekli emniyet tedbirleri uygulandı.
Tatbikat, TSK bünyesindeki kuvvet komutanlıkları ile İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yerinde takip edildi.
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