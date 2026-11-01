TSK Paraşüt Şampiyonası\'nda dereceye girenlere Orgeneral Bayraktaroğlu madalya verdi

TSK Paraşüt Şampiyonası'nda dereceye girenlere Orgeneral Bayraktaroğlu madalya verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, 5'inci TSK Paraşüt Şampiyonası'nın 26-30 Ekim 2026'da Ankara Gölbaşı'nda düzenlendiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kapanış töreninde dereceye giren paraşütçülere kupa ve madalyalarını verdi.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5'inci Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Paraşüt Şampiyonası'nın 26-30 Ekim tarihleri arasında Ankara'da düzenlendiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, şampiyonanın kapanış törenine katılarak dereceye giren paraşütçülere kupa ve madalyalarını verdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, 5'inci Türk Silahlı Kuvvetleri Paraşüt Şampiyonası, Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde, 26-30 Ekim 2026 tarihleri arasında yapıldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Gölbaşı/Ankara'da icra edilen Paraşüt Şampiyonası Kapanış törenine katıldı. Bayraktaroğlu, dereceye giren paraşütçülere kupa ve madalyalarını verdi.
Kaynak: ANKA
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