MSB heyeti, gemi inşa kabiliyeti için Port Sudan Deniz Üssü\'nü ziyaret etti

MSB heyeti, gemi inşa kabiliyeti için Port Sudan Deniz Üssü'nü ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Deniz Kuvvetleri ve Tersaneler Genel Müdürlüğü heyetinin Sudan'a ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi. Heyet, Port Sudan Deniz Üssü'ndeki onarım atölyeleri ve çekek yerini inceleyerek Sudan Deniz Kuvvetleri'nin gemi inşa kabiliyetini artırmak için temaslarda bulundu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Tersaneler Genel Müdürlüğü heyetinin Sudan'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi.
Mili Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Tersaneler Genel Müdürlüğü heyeti, Port Sudan Deniz Üssü'nde yer alan onarım atölyeleri ile çekek yerini incelemek ve Sudan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın gemi inşa imkan ve kabiliyetini artırmak maksadıyla Sudan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Port Sudan Deniz Üssü'nü yerinde inceleyen heyet, Sudan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahjoup Bushra Ahmed Rahman'a da bir makam ziyareti gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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