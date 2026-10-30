MSB İdari İşler Daire Başkanı Yaşar, Bulanık'ta gençlere başarı öyküsünü anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

MSB İdari İşler Daire Başkanı Yaşar, Bulanık'ta gençlere başarı öyküsünü anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB İdari İşler Daire Başkanı Yaşar, Bulanık\'ta gençlere başarı öyküsünü anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Bulanık'ta düzenlenen Kariyer Günleri'ne katılan MSB İdari İşler Daire Başkanı Hakan Yaşar, memleketinde öğrencilerle buluşup başarı öyküsünü anlattı. Yaşar, gençlere ideallerinin peşinden gitmelerini ve teknolojiyi bilinçli kullanmalarını öğütledi.

Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen 'Kariyer Günleri' programına katılan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdari İşler Daire Başkanı Hakan Yaşar, memleketinde öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Bulanık Gençlik Merkezinin konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşide; Bulanık'ın Gündüzü köyünde yetişip zorlu şartlarda sürdürdüğü eğitim hayatından kamu yönetimine uzanan başarı öyküsünü anlatan Hakan Yaşar, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Programın açılışında konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde böylesine anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hakan Yaşar'ın aynı coğrafyada büyüyüp önemli bir göreve gelmesinin gençler için büyük bir örnek teşkil ettiğini söyleyen Koşansu, öğrencilerin bu salondan "O başarabildiyse ben de başarabilirim" özgüveniyle ayrılmalarını temenni etti.

Daha sonra kürsüye çıkan MSB İdari İşler Daire Başkanı Hakan Yaşar, kendi öğrencilik yıllarından örnekler vererek gençlere tavsiyelerde bulundu. İdeallerin peşinden koşmanın önemine değinen Yaşar, "Biz de sizin oturduğunuz sıralarda oturduk. Kışın zor şartlarına rağmen okuduk. Hepimizin idealleri vardı ve bu ideallerimizin peşinden koştuk. Sizler de imkanlarınızı iyi değerlendirin, okuyun ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi olun. Şimdi biz ön sıralardayız ama bundan sonra sizler ön sıralara geleceksiniz ve yerimize geçeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında teknolojinin bilinçli kullanımına da dikkat çeken Yaşar; gençlere telefon ve sosyal medyada geçirdikleri süreyi azaltmalarını, işlerine, ailelerine ve büyüklerine saygılı bireyler olmalarını öğütledi.

Soru-cevap bölümünün ardından program sonunda gençlere çeşitli hediyeler dağıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral ve TÜGVA Bulanık Şube Başkanı Fikret Aral tarafından Hakan Yaşar'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: İHA
Milli Savunma BakanlığıKültür SanatHakan YaşarBulanıkGüncelEğitimMuşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
Ronaldo’dan 15 dakikada hat-trick İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
TDT Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
Ne yaptın sen Mert Müldür Fener taraftarı deli oldu Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu
Artık saklamıyorlar Devrim Özkan’dan Deniz Can Aktaş’a ilan-ı aşk Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk
13:02
Akaryakıtta üçlü zam kapıda Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir
Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir
12:45
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
12:16
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devraldı
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı
11:37
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
11:10
İstanbul’da okul önünde silahlı kavga Bekçi, veliyi vurdu
İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
10:42
TDT Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 13:20:09. #7.13#
SON DAKİKA: MSB İdari İşler Daire Başkanı Yaşar, Bulanık'ta gençlere başarı öyküsünü anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android