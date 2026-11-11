IKBY Başkanı Barzani, Antalya\'da COP31\'de Bakan Güler ile bir araya geldi

IKBY Başkanı Barzani, Antalya'da COP31'de Bakan Güler ile bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi. Görüşme, Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından duyuruldu.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi" denildi.
Kaynak: DHA
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