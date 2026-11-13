MSB: Görevi başında rahatsızlanan er şehit oldu - Son Dakika
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MSB: Görevi başında rahatsızlanan er şehit oldu

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MSB: Görevi başında rahatsızlanan er şehit oldu
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), görevi başındayken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mühimmat Er Kaan Öcal'ın şehit olduğunu açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), görevi başındayken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mühimmat Er Kaan Öcal'ın şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, şehit haberi ile birlikte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajına yer verildi. Bakan Güler mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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