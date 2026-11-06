Bakan Güler, Hırvatistan Parlamento Başkanı Jandrokovic ile MSB\'de görüştü

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Hırvatistan Parlamento Başkanı Gordan Jandrokovic ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Hırvatistan Parlamento Başkanı Gordan Jandrokovic ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.