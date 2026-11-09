MSB, Bayraktar TB3'ün gemide 2 yılda 355 iniş-kalkış ve 9 atış yaptığını duyurdu - Son Dakika
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MSB, Bayraktar TB3'ün gemide 2 yılda 355 iniş-kalkış ve 9 atış yaptığını duyurdu

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MSB, Bayraktar TB3\'ün gemide 2 yılda 355 iniş-kalkış ve 9 atış yaptığını duyurdu
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Bakanlığın açıklamasına göre TCG Anadolu'da konuşlu Bayraktar TB3, yaklaşık 2 yılda gemiye 355 kez iniş-kalkış yaptı ve 9 atış gerçekleştirdi. MSB, TB3'ün TCG Anadolu'ya ilk kez 19 Kasım 2024'te iniş ve kalkış yaptığını da belirtti.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu'da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının yaklaşık 2 yıllık sürede gemiye 355 iniş ve kalkış yaptığını ve toplam 9 atış gerçekleştirdiğini duyurdu.

MSB'nin sanal medya hesabında, 'Karada destan, denizde kudret, gökyüzünde istiklal' başlığıyla Bayraktar TB3'ün görüntüleri paylaşıldı. Paylaşımda, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB-3, TCG Anadolu'ya ilk kez 19 Kasım 2024 tarihinde iniş ve kalkış yaptı. Aradan geçen yaklaşık 2 yıllık sürede gemiye 355 iniş ve kalkış yapan TB-3, toplam 9 atış gerçekleştirdi" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: MSB, Bayraktar TB3'ün gemide 2 yılda 355 iniş-kalkış ve 9 atış yaptığını duyurdu - Son Dakika
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