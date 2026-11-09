MSB, Bayraktar TB3\'ün gemide 2 yılda 355 iniş-kalkış ve 9 atış yaptığını duyurdu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu'da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının yaklaşık 2 yıllık sürede gemiye 355 iniş ve kalkış yaptığını ve toplam 9 atış gerçekleştirdiğini duyurdu.

MSB'nin sanal medya hesabında, 'Karada destan, denizde kudret, gökyüzünde istiklal' başlığıyla Bayraktar TB3'ün görüntüleri paylaşıldı. Paylaşımda, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB-3, TCG Anadolu'ya ilk kez 19 Kasım 2024 tarihinde iniş ve kalkış yaptı. Aradan geçen yaklaşık 2 yıllık sürede gemiye 355 iniş ve kalkış yapan TB-3, toplam 9 atış gerçekleştirdi" denildi.