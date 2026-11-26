Manisa'da Perşembe Pazarı'nda Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin fiyat etiketleri, alış-satış fiyatları ve Hal Kayıt Sistemi bildirimleri kontrol edilirken, pazarcı tezgahlarının belirlenen alanlara uygunluğu da incelendi.

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Hal Zabıta ekipleri, Perşembe Pazarı'nda vatandaşların güvenli ve rahat alışveriş yapabilmesi amacıyla ortak denetim yaptı.

Pazar yerinde gerçekleştirilen kontrollerde satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketleri, alış ve satış fiyatları ile Hal Kayıt Sistemi (HKS) bildirimleri incelendi. Ekipler ayrıca ilgili mevzuata uygunluk konusunda da denetim gerçekleştirdi.

Ortak denetimlerin yanı sıra Şehzadeler Belediyesi zabıta ekipleri tarafından pazar düzenine yönelik kontroller yapıldı. Pazarcı esnafının belirlenen pazar çizgilerine ve tezgah sınırlarına uyup uymadığı kontrol edilirken, tezgahların kendilerine tahsis edilen alanların dışına taşmaması konusunda incelemelerde bulunuldu.

Denetimler sırasında pazarcı esnafına ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi, tüketici haklarının korunması ve pazar düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.