Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki katlı bir evin ikinci katında çıkan yangında, evde yalnız olduğu öğrenilen yaşlı 94 yaşındaki Niyazi E., vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Samanyolu Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin ikinci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar, evde yalnız bulunan Niyazi E.'yi alevlerin arasından çıkararak kurtardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Niyazi E., daha sonra Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.