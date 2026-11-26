Manisa Turgutlu'da alevler arasında kalan 94 yaşındaki adam vatandaşlarca kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Turgutlu'da iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde yalnız olduğu öğrenilen 94 yaşındaki yaşlı adam, alevler arasından vatandaşlarca kurtarıldı; ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki katlı bir evin ikinci katında çıkan yangında, evde yalnız olduğu öğrenilen yaşlı 94 yaşındaki Niyazi E., vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Samanyolu Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin ikinci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar, evde yalnız bulunan Niyazi E.'yi alevlerin arasından çıkararak kurtardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Niyazi E., daha sonra Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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