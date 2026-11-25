İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında şarkıcı Ceylan Kaya tutuklama talebiyle, aralarında Burcu Özberk ile Özcan Deniz'in de yer aldığı 9 şüpheli adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Şarkıcı Ceylan Kaya, soruşturma çerçevesinde tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

9 şüpheliye adli kontrol talebi

Şüpheliler arasında yer alan Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel, adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.