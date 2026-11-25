Düzce Üniversitesi öğrenci futbol takımı, ÜNİLİG Futbol grup eleme müsabakalarını yenilgisiz ikinci sırada tamamlayarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Düzce Üniversitesi öğrenci futbol takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Futbol Grup Eleme Müsabakalarında önemli bir başarı elde etti. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen karşılaşmalarda mücadele eden Düzce temsilcisi, grubu yenilgi almadan ikinci sırada tamamladı.

Rakiplerine karşı yenilgi yüzü görmedi

Düzce Üniversitesi futbol takımı, grup müsabakalarında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. Sahadaki mücadelesi ve centilmence oyunuyla dikkat çeken Düzce Üniversitesi ekibi, elde ettiği sonuçlarla Türkiye finallerine yükselmeyi başardı.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, başarıda emeği bulunan sporcular ve teknik ekip tebrik edilerek Türkiye finallerinde başarı dilekleri iletildi.