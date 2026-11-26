Manisa FK, 16. haftada Eminevim Ümraniyespor deplasmanında sahaya çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa FK, Trendyol 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında yarın Eminevim Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Manisa FK 16 puanla 15'inci, Ümraniyespor 18 puanla 11'inci sırada yer alıyor.
TRENDYOL 1'inci Lig'de evinde Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 yenip düşme hattından kurtulan Manisa FK, yarın 16'ncı hafta karşılaşmasında Eminevim Ümraniyespor'a konuk olacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.
Ligde 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Manisa FK, takımı haftaya 16 puanla 15'inci sırada girdi. Ümraniyespor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle 18 puan topladı ve 11'inci basamakta yer aldı.
İki takım arasında geçen sezon oynanan maçlarda ev sahipleri kazandı. Ümraniyespor evinde Manisa FK'yı 2-1 yenerken, siyah-beyazlılar da Manisa'da rakibini 1-0 mağlup etmişti.
Kaynak: DHA
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