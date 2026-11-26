Manisa'da büyükbaş hayvanların doğumdan kesime kadar tüm yaşam döngüsünün izlenmesine olanak tanıyacak Elektronik Küpe ve Kimliklendirme Sistemi (GEKİS) uygulaması hayata geçirildi. Söz konusu yeni sistemle hayvan hastalıklarına erken müdahale edilmesi, gıda güvenliğinin artırılması ve hayvancılıkta izlenebilirliğin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Şehzadeler ilçesinde faaliyet gösteren büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesine giderek Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Elektronik Küpe ve Kimliklendirme Sistemi (GEKİS) kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Küpeleme uygulamalarını işletmede takip eden Karayılan, veteriner hekimlerin çalışmalarına eşlik etti ve sistemin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Karayılan, GEKİS'in hayvancılık sektörüne sağlayacağı katkılara dikkat çekerek sistem sayesinde büyükbaş hayvanların doğumdan kesime kadar tüm yaşam döngüsünün uçtan uca izlenebilir hale geleceğini belirtti.

Karayılan, sistemin gıda güvenliğini güçlendireceğini, hayvan hastalıklarına karşı erken uyarı ve hızlı müdahale olanağı sunacağını dile getirerek kesimhane tespit sistemleri, yol kontrol ve sevk uygulamaları, küpe üretim ve kayıt sistemleri ile el terminallerinin entegre biçimde çalışacağını belirtti.

Karayılan, sahadan merkeze kadar tüm süreçlerin anlık ve güvenilir şekilde izlenebileceğini vurgulayarak, "GEKİS, yalnızca bir teknoloji yatırımı değil; aynı zamanda ulusal gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve sürdürülebilir tarım politikaları açısından stratejik bir dönüşüm projesi niteliği taşımaktadır" ifadesini kullandı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, hayvan sağlığının korunması, hayvansal üretimde kayıt ve izlenebilirliğin güçlendirilmesi, güvenilir gıda arzının sağlanması ve üreticilerin yeni teknolojilere uyumunun desteklenmesi hedefiyle saha çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.