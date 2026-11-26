Manisa'nın Gördes ilçesinde bir ağacın devrilmesi sonucu 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Eve dönmeyen yaşlı adam için başlatılan arama çalışmasında cansız bedeni ağacın altında bulundu.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Gördes ilçesine bağlı Beğel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki Muzaffer Peker, kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak için kendisine ait tarlaya odun kesmeye gitti. Hava kararmasına rağmen eve dönmeyen Peker'in eşi Şahsenem Peker, mahalle muhtarı Ziya Oruç'u arayarak yardım istedi.

Muhtar Ziya Oruç, Peker'in yeğeni Onur Adıyaman ile birlikte tarlaya gitti. Aramada Muzaffer Peker'in cansız bedeni devrilen ağacın altında bulundu. Durumun jandarma ve sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk incelemede Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken Muzaffer Peker'in cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.