Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle bir kadının yaklaşık 3,5 milyon lira değerindeki altınlarını aldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 23 Kasım'da 56 yaşındaki kadını telefonla arayan ve kendilerini Cumhuriyet savcısı ve polis olarak tanıtan kişiler, kadına FETÖ ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Kadın, yaklaşık 3,5 milyon lira değerindeki altınlarını Cumhuriyet Caddesi'nde kimliği belirsiz bir kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden kadın, durumu polise bildirdi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu altınları teslim alan kişinin A.M. olduğu belirlendi.

Şüpheli, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde altınlarla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan A.M, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Ele geçirilen altınlar kadına teslim edildi.