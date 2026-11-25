Manisa'da hayata geçirilen "Diyalizden Filize Su Geri Kazanım Projesi" ile diyaliz işlemleri sırasında boşa giden temiz su yeniden kullanıma kazandırılıyor. Merkezefendi Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'nde günlük 6 ton, yıllık 2 bin 160 ton suyun geri kazanılmasını sağlayacak projeyle park ve bahçe sulama ile temizlik çalışmalarında su tasarrufu sağlanırken, yılda yaklaşık 2 milyon TL yakıt tasarrufu da hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı, Manisa Valiliği, Yunusemre Belediyesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi ve Çevreci Yeşil Diyaliz Merkezi (ÇEYEDD) iş birliğiyle hazırlanan proje, düzenlenen törenle hayata geçirildi. Diyaliz tedavisinde kullanılan saf suyun üretimi sırasında ortaya çıkan ve yapılan analizlerle yeniden kullanıma uygun olduğu belirlenen suyun kanalizasyona gönderilmesi yerine geri kazanılması amaçlanıyor.

Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 65 bin diyaliz hastası bulunuyor. Diyaliz tedavisinde hasta başına bir seans için 120 litre saf su kullanılırken, bu suyun elde edilmesi için şebekeden yaklaşık 360 litre su tüketiliyor. Arıtma işlemi sırasında ortaya çıkan 240 litre su ise kanalizasyona bırakılıyor. Türkiye genelinde boşa giden bu su miktarının yıllık yaklaşık 2,5 milyon tona ulaştığı belirtiliyor.

ÇEYEDD Başkanı Prof. Dr. Soner Duman, projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması halinde her yıl milyonlarca ton temiz suyun korunabileceğini söyledi. Diyaliz sırasında kullanılan suyun üretim aşamasında ortaya çıkan ve hastayla temas etmemiş olan suyun içme suyu kalitesinde olduğunu belirten Duman, yıllık 2,5 milyon tonluk su kaybının büyüklüğüne dikkat çekerek, bu miktarın Büyük Menderes Nehri üzerindeki barajları doldurabilecek seviyede olduğunu ifade etti. Duman, suyun atık olarak görülmek yerine yerinde dönüştürülerek yeniden kullanılmasının hem doğaya katkı sağlayacağını hem de su kıtlığıyla mücadelede önemli rol oynayacağını kaydetti.

Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatma Neslin Yağlı ise sağlık hizmetlerinde hasta güvenliğinin yanı sıra doğal kaynakların verimli kullanılmasının da önemli olduğunu vurguladı. Hemodiyaliz tedavisinin yoğun su tüketen bir yöntem olduğunu belirten Yağlı, proje sayesinde saf su üretimi sırasında ortaya çıkan ve analizlerle uygunluğu doğrulanan günlük yaklaşık 6 ton suyun yeniden kullanıma kazandırıldığını söyledi.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca da geri kazanılan suyun belediyenin park, bahçe ve temizlik çalışmalarında kullanılacağını belirtti. Su tankerlerinin yaklaşık 20 kilometrelik mesafeden su taşıdığını ifade eden Gürtunca, hastaneden sağlanacak suyla yıllık yaklaşık 2,5 milyon TL yakıt tasarrufu elde edileceğini ve karbon salınımının da azaltılacağını dile getirdi.

Anemon Otel'de de benzer bir çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Gürtunca, bu projenin de devreye girmesiyle Yunusemre genelinde yıllık 5 bin 500 ila 6 bin ton suyun yeniden değerlendirileceğini söyledi. Gürtunca, uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılması halinde yaklaşık 3 milyon ton su tasarrufu sağlanabileceğini, bunun 50 bin nüfuslu bir ilçenin yıllık su ihtiyacına karşılık geldiğini ifade etti.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Metin Gümüş, iklim değişikliği ve kuraklığın su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekerek, suyun verimli kullanılmasının ortak sorumluluk haline geldiğini söyledi. Gümüş, Manisa'da hayata geçirilen projenin küresel ölçekte belirlenen çevre hedeflerinin yerel uygulamalarla desteklenmesine güzel bir örnek olduğunu belirtti.

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Manisa ve Yunusemre'nin yararına olan projelerde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ettiklerini ifade ederken, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da suyun hayatın temel kaynağı olduğunu vurguladı. Balaban, binlerce ton suyun yeniden kullanımını sağlayacak projenin Manisa adına önemli bir adım olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Manisa Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik ise projenin Manisa, Türkiye ve dünya açısından faydalı olduğunu belirterek, uygulamanın başka kurum ve şehirlere de örnek olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Diyalizden Filize Su Geri Kazanım Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi.