Şehzadeler'deki operasyonda 137 bin 858 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şehzadeler'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 24 Kasım'da 2 şüphelinin evinde arama yapıldı ve 137 bin 858 sentetik hap bulundu. Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerinin 2 şüphelinin ikametinde yaptığı aramada 137 bin 858 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde M.A. (38) ve C.K.'nin (38) ikametlerinde 24 Kasım tarihinde arama gerçekleştirdi.
Aramalarda toplam 137 bin 858 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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