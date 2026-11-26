Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve eşi Ruhan Özkan, kadına yönelik şiddet ve bağımlılıkla mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik söyleşiye katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Manisa Şubesi'nde düzenlenen söyleşide kadına yönelik şiddetle mücadele, madde ve teknoloji bağımlılığında risklerin erken tespiti, önleyici tedbirler ve tedavi süreçleri ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Özkan, şiddet ve bağımlılıkla mücadelede erken müdahale ve kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkati çekti.

Manisa'da bu kapsamda geliştirilen Sosyal Risk İndeksi (SORİ) uygulamasının risk taşıyan bireylerin erken tespiti ve destek hizmetlerine yönlendirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Özkan, "Medeniyet değerlerimizi, empati kültürümüzü, toplumsal dayanışmamızı istinat noktası yaparak kötü alışkanlıklardan ve şiddetten uzak bir toplum inşası için hep birlikte çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.