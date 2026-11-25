Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan kişilerce dolandırılan bir kadının mağduriyetine yol açan şüphelilerden biri, 3,5 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarıyla birlikte Bursa'da yakalandı. Tutuklanan şüphelinin üzerinde bulunan altın ve ziynet eşyaları, mağdur kadına teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, 23 Kasım'da 56 yaşındaki bir kadın, telefonla arayarak kendilerini Cumhuriyet Savcısı ve polis olarak tanıtan kişilerce FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantısı olduğu söylenerek korkutuldu. Dolandırıcılar, kadını yaklaşık 3,5 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir kişiye vermeye ikna etti.

İhbarın ardından harekete geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla ziynet eşyalarını teslim alan kişinin A.M. olduğunu belirledi. Şüpheli, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, dolandırıcılığa konu ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan A.M., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen yaklaşık 3,5 milyon TL değerindeki ziynet eşyaları da mağdur kadına eksiksiz biçimde teslim edildi.