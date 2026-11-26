Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 3 bant bilardo turnuvasında sporcular kıyasıya mücadele etti. Dostça rekabetin öne çıktığı turnuvada dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarla ödüllendirildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Manisa Bilardo İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen turnuva, 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Sporcuların dereceye girebilmek için mücadele ettiği turnuvada dikkat, konsantrasyon ve stratejinin ön plana çıktığı müsabakalar heyecanlı anlara sahne oldu.

Manisa Bilardo İl Temsilcisi Ragıp Olgun, bilardo sporuna gönül veren sporcuları Öğretmenler Günü dolayısıyla bir araya getirdiklerini belirterek, bu tür organizasyonlarla bilardo sporunu yaygınlaştırmayı ve sporcular arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Olgun, turnuvaya katılan sporcuları tebrik etti ve öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde Manisa Bilardo İl Temsilcisi Ragıp Olgun tarafından verildi.