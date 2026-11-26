Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde 'Kurslarımızla Köylerdeyiz Projesi' kapsamında yeniden faaliyete geçen kurs merkezi, kadınların üretimine ve istihdamına katkı sunuyor. Dikiş kursuna katılan kadınlarla bir araya gelen Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Okan Şahin, köy okullarının yeniden eğitim ve üretim alanlarına dönüştürülmesinin önemine dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Kurslarımızla Köylerdeyiz Projesi' çerçevesinde Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde kurulan Kurs Merkezi ziyaret edildi. Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Okan Şahin, yanındaki heyetle birlikte merkezi ziyaret ederek faaliyetlere katılan kursiyerlerle bir araya geldi.

Ziyarette Müdür Yardımcısı Necdet İnce, Muay Thai Milli Takım Antrenörü Ediz Barış, Gastronomi Derneği Onursal Başkanı Gürdeniz Ürkmez ile Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri yer aldı.

Şahin, merkezde el sanatları teknolojisi alanında düzenlenen dikiş kursunu ziyaret ederek kadın kursiyerlerle sohbet etti; onların taleplerini dinledi ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Şahin, köy okullarının tekrar işlev kazanmasının taşıdığı öneme değinerek, Şehzadeler'de 6 köy okulu ile kamu binasının halk eğitimi faaliyetleri çerçevesinde yeniden hayata kazandırıldığını belirtti.

Bu alanların geleneksel kültürün sürdürülmesi ve çocukların yetişmesi bakımından önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "Halk eğitimi merkezimizin faaliyetlerinde kullanılmak ya da öğrencilerimizin buralara gelip bir şeyler öğrenmesini sağlamak üzere Şehzadeler'de 6 köy okulumuz ve kamu binaları tekrar hayata kavuşuyor. Sayın Bakanımız bu alanların özellikle yaşamasını, geleneksel kültürümüzün devamlılığı ve çocuklarımızın yetişmesi açısından önemli gördü ve Türkiye'de böyle bir hareket başladı" dedi.

Şahin, Karaoğlanlı'daki kurs merkezinin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra üretim bakımından da örnek bir noktaya dönüştüğünü ifade ederek, kadın istihdamına sağlanan katkıya dikkat çekti ve "Daha da önemlisi; kadın istihdamının Türkiye'de güçlenmesini çok güzel bir şekilde temsil ediyorsunuz. Türkiye'de özellikle köylerin varlığını, burada yetişen insanların ve kültürünün ne kadar önemli olduğunu Türkiye'ye gösteriyorsunuz. Burası adeta yaşayan bir şehre dönüşmüş. Çok büyük mutluluk duydum" diye konuştu.

Şahin, kursa ev sahipliği yapan öğretmen Dilek'e ve merkezin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti; kursiyerlere de başarılar diledi.