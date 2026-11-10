Çağla Şıkel, Atatürk'ü anarken gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Çağla Şıkel, Atatürk'ü anarken gözyaşlarına hakim olamadı

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Çağla Şıkel, Atatürk\'ü anarken gözyaşlarına hakim olamadı
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Çağla Şıkel, Atatürk\'ü anarken gözyaşlarına hakim olamadı
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Ünlü sunucu Çağla Şıkel, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde programında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken duygusal anlar yaşadı. Konuşması sırasında sesi titreyen Şıkel, duygularını ifade etmekte zorlandı.

10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında saygı ve özlemle anılırken televizyon ekranlarında da duygusal anlar yaşandı. Sunucu Çağla Şıkel, programında Atatürk'ü anmak için söz aldığı sırada duygularına hakim olmakta zorlandı.

KELİMELER BOĞAZINDA DÜĞÜMLENDİ

Atatürk'ü anarken duygulanan Çağla Şıkel'in sesi titredi ve konuşmasına devam etmekte güçlük çekti. Ünlü sunucunun yaşadığı duygusal anlar programa yansıdı.

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    Yorumlar (1)

  • İsmail Sari İsmail Sari:
    işiniz gücünüz şov 0 0
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