Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi meme kanserinde erken teşhisi anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi meme kanserinde erken teşhisi anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi meme kanserinde erken teşhisi anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda alışveriş merkezinde stant kurup erken teşhisin önemini anlattı. Başhekim Mehmet Ballı, erken tanının tedavide rol oynadığını, kadınların taramaları ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında alışveriş merkezinde bilgilendirme standı kurularak vatandaşlara erken teşhisin önemi anlatıldı.

Hastanenin Sağlığı Geliştirme ve Teşvik Birimi tarafından toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kurulan stantta, sağlık çalışanları vatandaşları meme kanserinin belirtileri, risk faktörleri ve erken teşhis yöntemleri hakkında bilgilendirdi. Maketler üzerinden yapılan anlatımlarda, meme kanserinde görülebilecek değişiklikler ve düzenli taramaların önemi aktarıldı.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtılırken, kadınların meme sağlığı konusunda bilinçli olmaları, vücutlarındaki değişiklikleri takip etmeleri ve önerilen sağlık taramalarını ihmal etmemeleri gerektiği vurgulandı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Ballı, meme kanserinde erken tanının tedavi sürecinde önemli rol oynadığını belirtti. Kadınların meme sağlığı konusunda bilinçlenmesini önemsediklerini ifade eden Ballı, "Kadınlarımızın meme sağlığı konusunda bilinçlenmesini, vücutlarındaki değişiklikleri takip etmesini ve önerilen taramaları zamanında yaptırmasını önemsiyoruz. 'Erken teşhis hayat kurtarır' mesajını daha fazla kişiye ulaştırmak için farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiMehmet BallıMeme KanseriAlışverişSağlıkMersinYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Gürsel Tekin’den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Galatasaray’da korku dolu anlar İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
15:14
İlçeyi karıştıran fotoğraf
İlçeyi karıştıran fotoğraf
15:04
Mike Tyson İstanbul’a geldi Derbi sorusuna bomba yanıt
Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:01
Terör örgütü PKK Sincar’dan çekiliyor Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
13:43
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
13:41
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 15:34:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi meme kanserinde erken teşhisi anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei