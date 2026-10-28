AVM hırsızı Selda Ş. 17 yıl 4 ay 15 gün hapisle İstanbul Ataşehir'de çatıda yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AVM hırsızı Selda Ş. 17 yıl 4 ay 15 gün hapisle İstanbul Ataşehir'de çatıda yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
AVM hırsızı Selda Ş. 17 yıl 4 ay 15 gün hapisle İstanbul Ataşehir\'de çatıda yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
AVM hırsızı Selda Ş. 17 yıl 4 ay 15 gün hapisle İstanbul Ataşehir\'de çatıda yakalandı
Haber Videosu

AVM'lerden çok sayıda hırsızlığın faili olan ve 17 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen Selda Ş., Ataşehir'de dubleks evin çatısında yakalandı. 17 Şubat 2025'ten bu yana 11 ayrı dosyadan aranan ve çevresine kendisini öğretmen olarak tanıtan Selda Ş., adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL'da alışveriş merkezlerinden çok sayıda hırsızlık olayının faili olan ve 17 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen Selda Ş.(30), Ataşehir'de oturduğu dubleks evin çatısında yakalandı. Çok sayıda aranması olduğu öğrenilen Selda Ş.'nin kendisini çevreye öğretmen olarak tanıttığı belirlendi. Firari hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından cezaları kesinleşen firari hükümlüleri yakalamak için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 17 Şubat 2025'ten bu yana aranan Selda Ş.'in Ataşehir'de yaşadığı belirlendi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Selda Ş.'nin oturduğu evi tespit ederken, çevresinde kendisini öğretmen olarak tanıttığını da belirledi.

DUBLEKS EVİN ÇATISINDA YAKALANDI

Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle Selda Ş.'nin evine operasyon düzenlendi. Kapıyı açanlar tarafından evde olmadığı söylenen Selda Ş.'ye aramalar sırasında ulaşılamadı. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri Selda Ş.'nin dubleks evin çatısında saklandığını belirledi. Polis ekiplerince saklandığı yerden çıkarılan Selda Ş. gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Selda Ş.'nin hakkında 17 yıl 4 ay 15 hapis cezası bulunduğu, 11 ayrı dosyadan da arandığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
İstanbulAtaşehir3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Kimliklerde büyük değişim İlk olarak memurlar kullanacak Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Görüntü başkent Ankara’dan Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
İstanbul’da 12 ilçede elektrik kesintisi Gece başlıyor, 8 saat sürecek İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi! Gece başlıyor, 8 saat sürecek
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı
15:15
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
15:09
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
14:35
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
14:17
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel’den Lucas Torreira açıklaması Tek kelimeyle yanıt verdi
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi
14:15
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
13:12
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 15:19:57. #.0.3#
SON DAKİKA: AVM hırsızı Selda Ş. 17 yıl 4 ay 15 gün hapisle İstanbul Ataşehir'de çatıda yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android