Kahve devi kuralları değiştirdi! Oturmak isteyen ödeme yapacak - Son Dakika
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Kahve devi kuralları değiştirdi! Oturmak isteyen ödeme yapacak

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Kahve devi kuralları değiştirdi! Oturmak isteyen ödeme yapacak
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Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, Çin'deki yaklaşık 8 bin şubesinde yeni bir uygulamaya geçiyor. Perşembe gününden itibaren kafelerde oturmak isteyen müşterilerin ürün satın alması zorunlu olacak. Şirket, kararın mağaza içi müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçladığını açıkladı.

Starbucks, Çin genelindeki şubelerinde oturma kurallarını değiştiriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte herhangi bir ürün satın almayan kişilerin kafelerde oturmasına izin verilmeyecek.

BBC'nin haberine göre; Starbucks Çin, uygulamanın müşterilere daha iyi hizmet sunmak ve mağazalardaki deneyimi geliştirmek amacıyla hayata geçirildiğini bildirdi.

SOSYAL MEDYADA DESTEK GÖRDÜ

Karar resmen açıklanmadan önce bazı Starbucks şubelerinde "oturmak için alışveriş yapın" yazılı tabelaların görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Çinli sosyal medya kullanıcılarının önemli bir bölümü uygulamayı olumlu karşıladı. Weibo'da yapılan yorumlarda, özellikle yoğun saatlerde hiçbir şey satın almadan masaları kullanan kişiler nedeniyle yer bulmakta güçlük çekildiği belirtildi.

Bazı kullanıcılar, başka markalardan aldıkları kahvelerle Starbucks'ta oturan ve yüksek sesle telefon görüşmesi yapan müşterilerden şikâyet etti.

DAHA ÖNCE DE BENZER KARARLAR ALMIŞTI

Starbucks, farklı ülkelerde de mağazaların kullanımına yönelik kısıtlamalar getirmişti.

Güney Kore'de bazı müşterilerin kafelere yazıcı ve masaüstü bilgisayar getirmesi üzerine şirket, hacimli eşyaların mağazalara getirilmemesini istemişti.

Kuzey Amerika'da ise herhangi bir alışveriş yapmayan kişilerin mağazalarda oturmasına ve tuvaletleri kullanmasına izin veren açık kapı uygulamasına son verilmişti.

Çin'in Sichuan eyaletinde geçen ay bir Starbucks şubesinin dış mekândaki masa ve sandalyelerini zincirle bağlaması da tartışmalara neden olmuştu.

ÇİN'DE REKABET GİDEREK ARTIYOR

Starbucks'ın 1999 yılında giriş yaptığı Çin, şirketin dünyanın en büyük ikinci pazarı konumunda bulunuyor.

Ancak daha uygun fiyatlı ürünler sunan ve mobil uygulama üzerinden verilen paket siparişlere ağırlık veren Luckin Coffee, 2023 yılında Starbucks'ı geride bırakarak Çin'in en büyük kahve zinciri olmuştu.

Starbucks, geçen yıl Çin'deki operasyonlarının yüzde 60'ını 4 milyar dolarlık anlaşmayla Boyu Capital'e satacağını açıklamıştı.

Şirket, yeni oturma düzenlemesinin yanı sıra yoğun saatlerde hizmeti hızlandırmak amacıyla personel sayısını artırmayı ve dijital altyapısını geliştirmeyi de planlıyor.

Kaynak: BBC
Çin Halk CumhuriyetiStarbucksAlışverişDünyaSon Dakika

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