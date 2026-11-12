Aile Bakanlığı ve KADEM Ankara Mamak'ta kadınlara dijital güçlenme eğitimi verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turkcell ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) işbirliğinde "Kadınlar İçin Yapay Zeka ve Dijital Güçlenme Eğitimleri" düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mamak Müftülüğü'nde gerçekleşen programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevin Öz, kadınların dijital alanda güçlenmesinin yalnızca bireysel gelişimlerine değil, aileler ve toplumun geleceğine de önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Bugün gerçekleştirilen eğitimde dijital ebeveynlik, akıllı ev yönetimi, dijital güvenlik, ev ekonomisi ve güvenli alışveriş gibi günlük hayatımızda doğrudan karşılığı bulunan konuları ele aldıklarını ifade eden Öz, "Amacımız, kadınlarımızın teknolojiyi bilinçli, güvenli ve etkin kullanmalarını sağlamak, dijital dünyanın sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanmalarına katkıda bulunmaktır." açıklamasını yaptı.

Öz, Bakanlığın katkısıyla hayata geçirilen projenin 7 pilot ilden biri olan Ankara'da da uygulandığını anımsatarak, "Bu anlamlı çalışmanın hayata geçirilmesinde iş birliği ve katkı sunan KADEM ve Turkcell'e teşekkür ediyorum. Kurumlar arası dayanışmanın ve ortak çalışmaların toplumsal faydaya dönüşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KADEM Ankara Yürütme Kurulu Üyesi Derya Öztekin de Türkiye genelindeki temsilcilikler ve gönüllü eğitimciler aracılığıyla eğitim faaliyetlerini 81 ilin dört bir yanına ulaştırdıklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Turkcell işbirliğiyle hazırladıkları eğitim programının kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalarımızın önemli bir parçasını oluşturduğunun altını çizen Öztekin, "Günümüzde hızla gelişen yapay zeka ve dijital teknolojilerinin sunduğu imkanlardan kadınlarımızın da etkin biçimde yararlanmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda kadınlarımızın dijital dünyaya ilişkin bilgi ve farkındalıklarını artırmayı, edindiğimiz kazanımları ev ve aile hayatlarında kullanabilmelerini desteklemeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Turkcell Eğitim Direktörü Rümeysa Kaymakçı da katıldı.