"3 günlük stok yapın" çağrısı ülkeyi karıştırdı: Rafları boşaltan İngilizler en çok tuvalet kağıdı stokladı! - Son Dakika
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"3 günlük stok yapın" çağrısı ülkeyi karıştırdı: Rafları boşaltan İngilizler en çok tuvalet kağıdı stokladı!

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"3 günlük stok yapın" çağrısı ülkeyi karıştırdı: Rafları boşaltan İngilizler en çok tuvalet kağıdı stokladı!
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İngiltere’de olası acil durumlara karşı yapılan hazırlık çağrısı, marketlerde beklenmedik bir alışveriş hareketliliğini beraberinde getirdi. Vatandaşlar temel ihtiyaç ürünlerine yönelirken, tuvalet kâğıdı satışlarındaki artış dikkat çekti. Bazı markalarda satışlar yüzde 43’e kadar yükselirken, su, konserve gıda ve el feneri gibi ürünlere talep de arttı. İngiliz basını, yaşanan hareketliliği pandemi dönemindeki stoklama telaşını hatırlatan gelişmeler arasında gösterdi.

İngiltere’de hükümetin olası acil durumlara karşı vatandaşlara üç günlük temel ihtiyaç stoğu hazırlama çağrısı, marketlerde alışveriş hareketliliğine yol açtı. Konserve gıda, içme suyu ve pillerin ardından tuvalet kâğıdı satışlarında da dikkat çekici artış yaşandı. Bazı üreticiler satışlarının yüzde 43’e kadar yükseldiğini bildirirken, yetkililer ve sektör temsilcileri gereğinden fazla ürün stoklanmaması konusunda uyarıda bulundu.

TUVALET KÂĞIDI SATIŞLARI YÜZDE 43 ARTTI

İngiliz basınından The Sun’ın haberine göre, hükümetin acil durum hazırlığı çağrısının ardından tuvalet kâğıdı satışlarında belirgin artış görüldü. Bambu bazlı tuvalet kâğıdı üreten Cheeky Panda, satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 yükseldiğini açıkladı.

Bir başka üretici Serious Tissues da son beş günde satışlarının yüzde 36 arttığını bildirdi. Tuvalet kâğıdı, Amazon’un en çok satan market ürünleri listesinde de öne çıktı; ürünün farklı çeşitleri en popüler 20 ürün arasında üç sırada yer aldı.

MARKET RAFLARINDA SU VE KONSERVE HAREKETLİLİĞİ

Alışveriş hareketliliği yalnızca tuvalet kâğıdıyla sınırlı kalmadı. Bazı marketlerde şişelenmiş su, konserve gıda, pil ve el fenerine yönelik talep arttı. Çevrim içi market Ocado’da bazı su markalarının yanı sıra Heinz ve Baxters gibi markaların çeşitli çorba ürünlerinin stoklarının tükendiği bildirildi.

İngiltere’de indirimli perakende zinciri B&M, hükümetin duyurusunun ardından tuvalet kâğıdı satışlarında yüzde 19 artış yaşandığını açıkladı. Argos’ta ise perşembe ile cumartesi arasındaki dönemde el feneri satışlarının yüzde 400 yükseldiği belirtildi.

Dondurulmuş gıda perakendecisi Iceland da hafta sonu konserve ürün satışlarının yüzde 40 arttığını ve şişelenmiş suya talebin güçlü seyrettiğini duyurdu. Şirket, buna rağmen mevcut ürün stoklarının yeterli olduğunu bildirdi.

HÜKÜMET ÜÇ GÜNLÜK ACİL DURUM STOĞU ÖNERDİ

İngiltere hükümetinin çağrısı, olası doğal afetler, elektrik kesintileri ve siber saldırılar gibi durumlarda günlük hizmetlerin aksamasına karşı hazırlıklı olunmasını amaçlıyor.

Önerilen acil durum çantasında üç günlük içme suyu ve bozulmayan gıdaların yanı sıra el feneri, yedek pil, radyo, şarj cihazı, battaniye, temel sağlık malzemeleri ve gerekli belgelerin bulundurulması tavsiye ediliyor. Kişi başına günde yaklaşık üç litre içme suyu ayrılması önerilirken, yemek hazırlama ve temizlik gibi ihtiyaçlar için daha fazla su gerekebileceği belirtiliyor.

Savunma Bakanı Wes Streeting, çağrının ülkenin olası aksaklıklara karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik olduğunu ifade etti.

ÜRETİCİLERDEN PANİK ALIŞVERİŞİ UYARISI

Satışlardaki artışın ardından sektör temsilcileri, koronavirüs salgını dönemindekine benzer bir panik alışveriş dalgasının yaşanmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Cheeky Panda’nın kurucu ortağı Julie Chen, evde bir miktar fazla tuvalet kâğıdı bulundurmanın makul olduğunu ancak aylarca yetecek kadar ürün biriktirmeye gerek olmadığını belirtti.

İngiltere’deki perakende sektörü temsilcileri de talebin artması durumunda ürün tedarikinin sürdürülebileceğini ve mağazalardaki stokların genel olarak yeterli olduğunu vurguladı.

Yetkililerin mesajı ise acil durumlara hazırlıklı olmak, ancak gereksiz stok yaparak tedarik zinciri üzerinde ek baskı oluşturmamak.

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İngiltereAlışverişDünyaSon Dakika

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