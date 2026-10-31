Bayrampaşa'da düğün salonunun bulunduğu çatı katı yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da düğün salonunun bulunduğu çatı katı yangında kullanılamaz hale geldi

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Bayrampaşa\'da düğün salonunun bulunduğu çatı katı yangında kullanılamaz hale geldi
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Bayrampaşa\'da düğün salonunun bulunduğu çatı katı yangında kullanılamaz hale geldi
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Bayrampaşa'da 5 katlı alışveriş merkezinin çatı katındaki düğün salonunda saat 06.45 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BAYRAMPAŞA'da mobilya satışı yapılan bir alışveriş merkezinin çatı katında bulunan düğün salonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Orta Mahalle Topkapı Maltepe Yolu Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir alışveriş merkezinin çatı katındaki düğün salonunda saat 06.45 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken alışveriş merkezinin mobilya mağazalarından oluştuğu öğrenildi. Ekiplerin çalışmasıyla tamamen söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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