Kuşadası\'na yanaşan 4 kruvaziyerden inen 8 bin 767 turistin bir kısmı Efes\'i gezdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyer 8 bin 767 turist getirdi.

Kuşadası Ege Port Limanı'na Bermuda bayraklı "Sun Princess", Bahamalar bayraklı "Star Legend", Norveç bayraklı "Viking Neptune" ve Malta bayraklı "Celebrity Ascent" gemileri yanaştı.

Kruvaziyerlerden 8 bin 767 turist indi.

Çoğunluğu ABD vatandaşı olan yolculardan bazıları İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

Tur programına katılmayan diğer turistler ise Kuşadası merkezinde gezerek alışveriş yaptı.