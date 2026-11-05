Erzincan Valisi ve Belediye Başkanı, Erzincanspor Store 24'te alışveriş yaptı - Son Dakika
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Erzincan Valisi ve Belediye Başkanı, Erzincanspor Store 24'te alışveriş yaptı

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Erzincan Valisi ve Belediye Başkanı, Erzincanspor Store 24\'te alışveriş yaptı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincanspor Store 24'ü ziyaret ederek forma, atkı ve taraftar ürünlerinde alışveriş yaptı. Aydoğdu, Erzincanspor'un kentin ortak değeri olduğunu belirterek lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılar diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile birlikte Erzincanspor Store 24 satış mağazasını ziyaret etti.

13 Şubat Şehir Stadyumu altında bulunan mağazayı ziyaret eden Aydoğdu ve Aksun'a, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür eşlik etti.

Mağazada Erzincanspor'a ait forma, atkı, yağmurluk ve çeşitli taraftar ürünlerini inceleyen Aydoğdu ve Aksun, alışveriş yaparak takıma destek verdi.

Ziyaret sırasında Erzincanspor'un kentin ortak değeri olduğunu vurgulayan Vali Aydoğdu, takıma ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılar diledi.

Kaynak: İHA
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