Ankara'da boşandığı eşini terzi dükkanında öldüren adam aynı silahla intihar etti - Son Dakika
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Ankara'da boşandığı eşini terzi dükkanında öldüren adam aynı silahla intihar etti

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Ankara\'da boşandığı eşini terzi dükkanında öldüren adam aynı silahla intihar etti
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Ankara\'da boşandığı eşini terzi dükkanında öldüren adam aynı silahla intihar etti
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Ankara Yenimahalle'de bir alışveriş merkezindeki terzi dükkanına giden adam, boşandığı eşini tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Görgü tanıkları, adamın cebinden iki kızını ve eski eşini öldüreceğine dair not çıktığını iddia etti.

Ankara'da boşandığı eşini tabancayla öldüren adam, cinayetin ardından aynı silahla intihar etti. Olaya ilişkin konuşan görgü tanıkları ise zanlının cebinden iki kızını ve eşini öldüreceğine dair not çıktığını iddia etti.

Olay, 13.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi İlkyerleşim Mahallesi Başkent Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddialara göre, 5 sene önce boşandığı eşi Aynur Ekici'yi (49) takıntı haline getiren ve sürekli barışmak için rahatsız eden Doğan Yavuz (56), Ekici'nin sahibi olduğu terzi dükkanına gitti. Yavuz, tartıştığı eski eşine tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettikleri belirlenen Yavuz ve Ekici'nin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Dükkanı kızının üzerine yaptırıp izini kaybettirmeye çalışmış

Ekici'nin eski eşi Yavuz tarafından sürekli rahatsız edildiği ve izinin bulunmasını istemediği için sahibi olduğu dükkanı kızının üzerine kaydettirdiği öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili konuşan görgü tanıkları ise zanlının cebinden iki kızını ve eşini öldüreceğine dair not çıktığını iddia etti.

"Uzun zamandır eski kocasından kaçıyormuş"

Olayla ilgili konuşan esnaf Hasan Ateşoğlu, "Bir ses duyduk. Bütün komşular o sesin geldiği tarafa doğru yöneldi. Uzun süredir eski kocasından kaçan, burada terzilik yapan kadının kocası gelmiş. Adam kadına ateş ettikten sonra kendine de sıkmış ve intihar etmiş. 2021 yılında boşanmışlar. Adam kadını takip ediyormuş. Kadın izi belli olmasın diye de dükkanını kızının üzerine kaydettirmiş. Kendi üzerine yapmamış. Epeydir kaçıyormuş zaten eski kocasından. Saldırganı tanımıyoruz. Kadın kaçtığını, izini kaybettirdiğini düşünerek burada yaşamaya başlamış. Saldırgan İstanbul'dan gelmiş. Silah sesini duydum ama o kadar güçlü bir ses değildi. Olay yerine koşarak gittik. Yerde ikisi de yatıyordu. İkisi de kanlar içindeydi. Hemen ekipleri çağırdık. Tarafların herhangi bir kavgasına daha önce şahit olmadım. Zanlının cebinden bir not çıkmış yani 'Üçünüzü birden yakalayıp öldüreceğim' diye. Kızı da çok da yakındaymış. Allah korumuş" dedi.

Kaynak: İHA
YenimahalleAlışveriş3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

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