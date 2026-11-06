Edirne İl Sağlık Müdürlüğü organ bağışına alışveriş merkezinde stantla dikkat çekti

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünce Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında alışveriş merkezinde bilgilendirme standı açıldı.

3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bir alışveriş merkezinde kurulan stantta, sağlık personeli tarafından organ ve doku bağışının önemi anlatıldı.

Vatandaşlara broşür ve afişlerle bilgilendirme yapılan etkinlikte, organ bağışının yaygınlaştırılması ve bağış konusunda toplumsal bilincin geliştirilmesi amaçlandı.

Organ bağışında bulunmak isteyen gönüllü vatandaşların başvuruları da stantta görevli sağlık personeli tarafından form doldurularak alındı.