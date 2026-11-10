İran'da Netanyahu'ya ikizi kadar benzeyen esnafa boykot - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İran'da Netanyahu'ya ikizi kadar benzeyen esnafa boykot

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İran\'da Netanyahu\'ya ikizi kadar benzeyen esnafa boykot
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
İran\'da Netanyahu\'ya ikizi kadar benzeyen esnafa boykot
Haber Videosu

İran'ın başkenti Tahran'da kuruyemiş satan bir esnaf, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya olan şaşırtıcı benzerliği nedeniyle boykot edildi. Dükkanında oturduğu sırada görüntülenen adamın yüz hatları ve saç şekli Netanyahu'ya benzetilirken, bazı İranlılar yalnızca bu benzerlik nedeniyle esnaftan alışveriş yapmamaya başladı.

İran ile İsrail arasındaki gerilim, Tahran'da kuruyemiş ve şekerleme satan bir esnafı da etkiledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya fiziksel olarak oldukça benzeyen adam, dükkanında çekilen görüntülerinin yayılmasının ardından bazı İranlıların boykotuyla karşılaştı.

NETANYAHU'NUN İKİZİ GİBİ

Kuruyemiş, kuru meyve ve şekerleme satılan dükkanda çekilen görüntülerde, terazinin arkasında oturan esnafın saç çizgisi, yüz hatları ve mimiklerinin Netanyahu'ya benzemesi dikkat çekti.

Görüntüleri izleyen bazı kişiler esnafın dükkanının adresini öğrenmeye çalışırken bazıları da benzerlikle ilgili esprili yorumlar yaptı.

İran'da Netanyahu'ya ikizi kadar benzeyen esnafa boykot

BENZERLİĞİ NEDENİYLE BOYKOT EDİLDİ

Netanyahu'ya olan fiziksel benzerliği, İranlı esnafın müşteri kaybetmesine de neden oldu. Bazı İranlılar, İsrail Başbakanı'na benzetilen adamın dükkanından alışveriş yapmama çağrısında bulundu.

İran'da Netanyahu'ya ikizi kadar benzeyen esnafa boykot
Binyamin NetanyahuAlışverişİsrailGüncelTahranDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İsmail Kartal’ın son halini görenler kahroldu İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
Türkiye’nin en işlek yolunda tipi Ulaşım durma noktasına geldi Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi
Amedspor’dan tarihi transfer Gift Orban’ın bonservisi belli oldu Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
Süper Lig’de bir teknik direktör ayrılığı daha Yerine Uğur Uçar geliyor Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha! Yerine Uğur Uçar geliyor
Cezaevindeki Aylin Kotil’den Sarıgül’e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
Vergi dairesinde görülmemiş protesto Kıyafetlerini çıkarıp... Vergi dairesinde görülmemiş protesto! Kıyafetlerini çıkarıp...
18:06
İşte A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın ilk icraatı
İşte A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
18:00
Fenerbahçe’den sürpriz hamle Pep Guardiola’nın yardımcısını getiriyorlar
Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Pep Guardiola'nın yardımcısını getiriyorlar
17:33
TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig’de maçların seyrini etkileyecek yeni karar
TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig'de maçların seyrini etkileyecek yeni karar
17:22
Galatasaray’da Batrakov kararı Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
Galatasaray'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
17:07
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
16:53
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak İlk 11 değişiyor
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor
16:44
Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Aykut Erdoğdu'dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
16:22
Okan Buruk’un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
15:22
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza Avrupa’ya yeni enerji koridoru geliyor
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor
14:44
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 18:24:33. #.0.2#
SON DAKİKA: İran'da Netanyahu'ya ikizi kadar benzeyen esnafa boykot - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android