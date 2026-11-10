İran\'da Netanyahu\'ya ikizi kadar benzeyen esnafa boykot

İran ile İsrail arasındaki gerilim, Tahran'da kuruyemiş ve şekerleme satan bir esnafı da etkiledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya fiziksel olarak oldukça benzeyen adam, dükkanında çekilen görüntülerinin yayılmasının ardından bazı İranlıların boykotuyla karşılaştı.

NETANYAHU'NUN İKİZİ GİBİ

Kuruyemiş, kuru meyve ve şekerleme satılan dükkanda çekilen görüntülerde, terazinin arkasında oturan esnafın saç çizgisi, yüz hatları ve mimiklerinin Netanyahu'ya benzemesi dikkat çekti.

Görüntüleri izleyen bazı kişiler esnafın dükkanının adresini öğrenmeye çalışırken bazıları da benzerlikle ilgili esprili yorumlar yaptı.

BENZERLİĞİ NEDENİYLE BOYKOT EDİLDİ

Netanyahu'ya olan fiziksel benzerliği, İranlı esnafın müşteri kaybetmesine de neden oldu. Bazı İranlılar, İsrail Başbakanı'na benzetilen adamın dükkanından alışveriş yapmama çağrısında bulundu.