Kerkük'te Barış ve Özgürlük Derneği okuma teşviki için 2 bin kitap dağıttı - Son Dakika
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Kerkük'te Barış ve Özgürlük Derneği okuma teşviki için 2 bin kitap dağıttı

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Kerkük\'te Barış ve Özgürlük Derneği okuma teşviki için 2 bin kitap dağıttı
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Kerkük'te Barış ve Özgürlük Derneği, bir alışveriş merkezinde düzenlediği etkinlikte 2 bin kitabı ücretsiz dağıttı. Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe kitapların sunulduğu etkinliğe en fazla öğrenciler ilgi gösterdi.

Irak'ın Kerkük kentinde Barış ve Özgürlük Derneği tarafından, başta öğrenciler ve gençler olmak üzere her yaştan insanı kitap okumaya teşvik etmek amacıyla bir alışveriş merkezinde 2 bin kitap dağıtıldı.

Türkmen, Arap ve Kürt gençlerin oluşturduğu Barış ve Özgürlük Derneği üyesi Ali Müeddeb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te toplumun her kesiminde kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Daha önce de benzer bir etkinlik düzenleyerek 1500 kitap dağıttıklarını belirten Müeddeb, kitapların Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe dillerinde olduğunu aktardı.

Sosyal medya ve internet kullanımının insanları kitap okumaktan uzaklaştırdığını ifade eden Müeddeb, buna rağmen gençlerin etkinliğe yoğun ilgi göstermesinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

En büyük hedeflerinin her yaştan insanı kitap okumaya teşvik etmenin yanı sıra bilgiyi daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu belirten Müeddeb, etkinliğe en fazla öğrencilerin ilgi gösterdiğine dikkati çekti.

Kerkük'te böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren kent sakini Hüsam Muhammed, kitapların farklı dillerde sunulmasının ve geniş bir kültürel çeşitliliği yansıtmasının önemli bir adım olduğunu söyledi.

Özellikle öğrencilerin ve gençlerin bu çalışmadan faydalanmasının çok önemli olduğunu söyleyen Muhammed, kitapların ücretsiz dağıtılmasının ve katılımcıların istedikleri kitapları seçebilmesinin de onları okumaya teşvik edeceğini dile getirdi.

Üniversite öğrencisi Menal Yahya da etkinlikte her yaştan insanın kitaplara ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu tür çalışmaların devam etmesini ve Irak'ın farklı bölgelerinde de düzenlenmesini isteyen Yahya, birden fazla dilde kitap dağıtılmasının Kerkük'ün farklı toplumsal kesimlerini bir araya getirdiğini belirtti.

Kent sakinlerinden Encet Şellal de Irak'ta artan fiyatların kitap teminini de zorlaştırabildiğine işaret ederek, kitapların ücretsiz dağıtılmasının özellikle gençler için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Şellal, benzer etkinliklerin sürdürülmesini istedi.

Kaynak: AA
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