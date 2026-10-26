Malatya'da 12. Kitap Fuarı 4. gününde 300'ü aşkın yayınevi ve yazarı ağırlıyor - Son Dakika
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Malatya'da 12. Kitap Fuarı 4. gününde 300'ü aşkın yayınevi ve yazarı ağırlıyor

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Malatya\'da 12. Kitap Fuarı 4. gününde 300\'ü aşkın yayınevi ve yazarı ağırlıyor
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Malatya'da 12. Kitap Fuarı, 4. gününde 300'ün üzerinde yayınevi ve yazarı okuyucularla buluşturuyor. "Kitapla Güçlenen Şehir" temalı fuar, 1 Kasım'a kadar stantlarda inceleme ve alışveriş imkanı sunacak.

Malatya'da düzenlenen 12. Kitap Fuarı 4. gününde sürüyor.

Malatya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 300'ün üzerinde yayınevi ve yazar, okuyucularla buluşuyor.

Bu yıl "Kitapla Güçlenen Şehir" temasıyla düzenlenen fuara gelen kitapseverler, stantlarda yer alan kitapları inceleyip alışveriş yapma imkanı buluyor.

Ziyaretçilerden Taha Yasin Ölmeztoprak, AA muhabirine kitap fuarını sevdiğini ve ailesiyle geldiğini söyledi.

Alışveriş yaptıklarını anlatan Ölmeztoprak, "Her yıl kitap fuarına geliyoruz. Bu yıl da oğlumla geldik. Malatya, depremden sonra ayağa kalkmaya çalışan bir şehir. Böyle etkinlikler, Malatya'nın kültür hayatına önemli katkılar sağlıyor. Biz de istifade etmeye çalışıyoruz." dedi.

Fuar, 1 Kasım'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA
Kültür SanatAlışverişİncelemeMalatyaYaşamSon Dakika

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