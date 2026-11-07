Nilüfer'de mekandan çıkarılan saldırganlar pompalı tüfekle döndü: Eğlence merkezine 20 kurşun isabet etti - Son Dakika
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Nilüfer'de mekandan çıkarılan saldırganlar pompalı tüfekle döndü: Eğlence merkezine 20 kurşun isabet etti

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Nilüfer\'de mekandan çıkarılan saldırganlar pompalı tüfekle döndü: Eğlence merkezine 20 kurşun isabet etti
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Nilüfer\'de mekandan çıkarılan saldırganlar pompalı tüfekle döndü: Eğlence merkezine 20 kurşun isabet etti
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Bursa Nilüfer'deki bir alışveriş merkezinde bulunan eğlence mekanında, yan masayla tartışan 6 kişilik grubun mekandan çıkarıldığı ileri sürüldü. Yaklaşık bir saat sonra gelen iki kişi giriş kapısına pompalı tüfekle ateş açtı; güvenlik görevlileri kepenkleri kapatınca kepenge ateş edip otomobille kaçtılar. Polis, kaçış aracını çekiciyle almaya gelen K.A.'yı gözaltına aldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eğlence merkezine tüfekle ateş açılmasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

MEKANDAN ATILDILAR, 1 SAAT SONRA TÜFEKLE GELDİLER

İddiaya göre, Fethiye Mahallesi'nde bir eğlence merkezinde 6 şüpheli, yan masadaki müşterilerle tartıştı ve mekandan atıldı.

Yaklaşık 1 saat sonra eğlence merkezinin bulunduğu alışveriş merkezinin önüne gelen E.L. (24) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, giriş kapısına pompalı tüfekle ateş açarak üst kata doğru ilerledi.

GÜVENLİK KEPENKLERİ KAPATTI

Silahlı saldırganları farkeden eğlence mekanı güvenlikleri, iş yerinin kepenklerini kapattı.

Mekana giremeyen saldırganlar, kepenge ateş etti ardından otomobile binerek kaçtı.

Kaçarken bir araca çarpan şüpheliler hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polisin incelemesinde iş yerine ve dışına 20 kurşun isabet ettiği, çok sayıda boş kartuş olduğu belirlendi.

KAÇIŞ ARACI ÇEKİCİDE BULUNDU

Nilüfer Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelilerin olay yerinden kaçtığı otomobilin bir çekiciye yüklendiği tespit edildi.

Çekiciyi Santral Garaj Mahallesi'nde durduran ekipler, K.A'yı gözaltına aldı. Çekicinin sürücüsü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

K.A'nın ilk ifadesinde, silahlı saldırıdan haberi olmadığını, E.L'nin kendisini arayarak kaza yaptığı otomobili çekiciyle almasını istemesi üzerine aracı almaya geldiğini söylediği öğrenildi.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
Bursa NilüferAlışveriş3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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