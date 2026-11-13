Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Konya\'da baro, esnaf ve oda başkanlarıyla görüştü

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Konya'da baro, esnaf ve oda başkanlarıyla görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da Konya Barosu'nu ve Türbe Önü Çarşısı esnafını ziyaret etti, bir alışveriş merkezinde vatandaşlarla görüştü. Özdağ Hürriyetçi Eğitim Sendikası ile Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası başkanlarıyla bir araya geldi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Özdağ, programı kapsamında Konya Barosu'nu ziyaret etti.
Baro Başkanı Oktay Unkur ile bir süre sohbet eden Özdağ, cuma namazı sonrası Türbe Önü Çarşısı'nda esnaf ziyareti yaptı.
Daha sonra bir alışveriş merkezinde vatandaşlarla görüşen Özdağ, Hürriyetçi Eğitim Sendikası Konya Şube Başkanı Semih Demir'i ziyaret ederek, sendika çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Özdağ, daha sonra Konya Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Bıçakçı'yı ziyaret etti.
Kaynak: AA
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