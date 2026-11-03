İş Bankası İşPay'i yeniledi, kasım boyunca 25 bin TL'ye kadar nakit iade var - Son Dakika
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İş Bankası İşPay'i yeniledi, kasım boyunca 25 bin TL'ye kadar nakit iade var

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İş Bankası İşPay\'i yeniledi, kasım boyunca 25 bin TL\'ye kadar nakit iade var
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İş Bankası, İşPay'i alışveriş öncesinden ödeme anına kadar planlı bir deneyim sunacak şekilde yeniledi; müşteriler limitlerini İşCep'ten görüp bakiye yükleyebiliyor. Kasım ayı boyunca İşPay bakiyesini kampanyadaki sektörlerde harcayanlara 25 bin TL'ye kadar nakit iade veriliyor.

İŞ Bankası, İşPay'i yenilediğini duyurdu. İşPay'i kullananların limitlerini alışverişten önce İşCep'ten görüntüleyebilecekleri belirtildi. İhtiyaçlarına uygun tutar ve vadeyi belirleyip İşPay'lerine yükleyerek alışverişlerinde kullanabilecekleri ifade edildi.

İş Bankası, kasım ayı boyunca İşPay bakiyelerini kampanya kapsamındaki sektörlerde harcayan müşterilere 25 bin TL'ye kadar nakit iade fırsatı sunduğunu açıkladı. Türkiye İş Bankası, farklı ödeme seçeneklerini tek platformda buluşturan İşPay'i alışveriş öncesinden ödeme anına kadar uzanan planlı ve esnek bir alışveriş deneyimi sunacak şekilde yenilediğini belirtti.

Banka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni özellikler ile müşteriler, İşCep'teki İşPay menüsünden İhtiyaç Kredisi ve Taksitli Ek Hesap kapsamında limitlerini görüntüleyebiliyor, ihtiyaçlarına uygun tutar ve vadeyi belirleyerek İşPay'lerine bakiye yükleyebiliyor. Böylece, müşteriler ihtiyaç duydukları bakiyeyi ödeme aşamasına gelmeden hazır hale getirebiliyor. İşPay'e yükledikleri bakiyeleriyle alışveriş yapabiliyor, ayrıca kullanılabilir bakiyelerini ve işlemlerini de İşCep'teki İşPay menüsünden kolayca takip edebiliyor.

Banka müşterileri, Anında Alışveriş Kredisi, Taksitli Ek Hesap, Kredi Kartı ve Havale ödeme seçeneklerinden dilediklerini tercih ederek hem anlaşmalı e-ticaret sitelerinde hem de fiziksel mağazalarda kullanabiliyor.

İş Bankası, İşPay'e eklenen bu yeni özellikleri bir kampanyayla müşterilerine sunuyor. İşPay menüsünden İhtiyaç Kredisi veya Taksitli Ek Hesap kullanarak İşPay'e bakiye yükleyen müşteriler, bu bakiyelerini seyahat ve konaklama, yeme-içme, market, giyim, sağlık ve eğitim gibi sektörlerde harcadıklarında toplamda 25 bin TL'ye kadar nakit iade kazanabiliyor.

Kasım ayı boyunca devam eden kampanyaya ilişkin detaylı bilgiye İşCep'ten ve web adresinden ulaşılabiliyor."

Kaynak: DHA
AlışverişEkonomiSon Dakika

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SON DAKİKA: İş Bankası İşPay'i yeniledi, kasım boyunca 25 bin TL'ye kadar nakit iade var - Son Dakika
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