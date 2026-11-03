Edirne'de İyiliğin Renkleri sergisi Kızılay Haftası'nda 20 öğrenci resmiyle açıldı - Son Dakika
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Edirne'de İyiliğin Renkleri sergisi Kızılay Haftası'nda 20 öğrenci resmiyle açıldı

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Edirne\'de İyiliğin Renkleri sergisi Kızılay Haftası\'nda 20 öğrenci resmiyle açıldı
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Kızılay Haftası kapsamında Türk Kızılay Edirne Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Edirne'de bir alışveriş merkezinde açılan İyiliğin Renkleri sergisinde Havsa Abalar Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 20 resim yer alıyor. Sergi gün boyu açık kalacak.

Edirne'de İyiliğin Renkleri adlı resim sergisi açıldı.

Kızılay Haftası kapsamında Türk Kızılay Edirne Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Havsa Abalar Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan 20 resim yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, serginin, çocukların sahnede kendilerini ispatlamaları adına güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, çocukların öğrenme ortamının dışında var olmalarının desteklenmesini amaçladığını belirten Alireisoğlu, "Çocukların yarının başarılı bir müteşebbisi, bir yetişkini olarak şimdiden hazırlanmaları gerekiyor. Bu sergi de bunun çok güzel bir örneği. Türk Kızılay'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, öğrencilerin eserleri aracılığıyla Türk Kızılayı sanatla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, sergide eserleri yer alan öğrencilere teşekkür belgesi verdi.

Ardından Sezer, Alireisoğlu, Baytar ve beraberindekiler sergiyi gezdi.

Açılışa, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve Türk Kızılay gönüllüleri katıldı.

Sergi gün boyu açık olacak.

Kaynak: AA
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