Kuryelik yapan sürücü, Bakırköy'de 4 yayaya çarptığı kazada tutuklandı; 1 kişi öldü - Son Dakika
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Kuryelik yapan sürücü, Bakırköy'de 4 yayaya çarptığı kazada tutuklandı; 1 kişi öldü

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Kuryelik yapan sürücü, Bakırköy\'de 4 yayaya çarptığı kazada tutuklandı; 1 kişi öldü
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Kuryelik yapan sürücü, Bakırköy\'de 4 yayaya çarptığı kazada tutuklandı; 1 kişi öldü
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Bakırköy Şenlikköy'de meydana gelen kazada, alışveriş merkezi önünde yolun karşısına geçen 4 kişiye hafif ticari araç çarptı. 18 yaşındaki Ayşenur Vatansever hayatını kaybederken, kuryelik yaptığı öğrenilen sürücü Taha Mustafa Z. tutuklandı.

Bahçelievler'de hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yayaya çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşenur Vatansever (18) hayatını kaybetti; diğer 3 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan ve kuryelik yaptığı öğrenilen sürücü Taha Mustafa Z. tutuklandı.

Olay, 6 Kasım Cuma günü saat 18.30 sıralarında Şenlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 AIF 431 plakalı hafif ticari araç, bir alışveriş merkezinin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan 4 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ; 3 YARALININ DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Ayşenur Vatansever (18) ile E.N.Ç. (17), Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Ç. (17), Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne, B.C. (17) ise Yeşilköy'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Vatansever hastanede hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaptı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hafif ticari aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hafif ticari araç sürücüsünün Taha Mustafa Z. olduğunu belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan sürücünün kuryelik yaptığı ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Taha Mustafa Z., 'Taksirle öldürme' ve 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından tutuklandı.

4 YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

Diğer yandan kazanın kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı. Kazada hayatını kaybeden Ayşenur Vatansever'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Cenazenin Zeytinburnu'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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