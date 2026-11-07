Samsun'da 6 aydır yalnız İsrail'i protesto eden Gülçiçek'e vatandaş desteği geldi - Son Dakika
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Samsun'da 6 aydır yalnız İsrail'i protesto eden Gülçiçek'e vatandaş desteği geldi

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Samsun\'da 6 aydır yalnız İsrail\'i protesto eden Gülçiçek\'e vatandaş desteği geldi
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Samsun\'da 6 aydır yalnız İsrail\'i protesto eden Gülçiçek\'e vatandaş desteği geldi
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Samsun İlkadım'daki Bulvar AVM'de McDonald's önünde 6 aydır tek başına İsrail'i protesto eden Erkan Gülçiçek'e bugün çok sayıda vatandaş destek verdi. Gülçiçek ve destekçiler, İsrail bağlantılı firmalardan alışveriş yapılmaması çağrısında bulundu.

Samsun'da McDonald's'ın önünde 6 aydır tek başına İsrail'i protesto eden Erkan Gülçiçek'e bu kez çok sayıda vatandaş da destek verdi. Gülçiçek ve kendisine destek veren vatandaşlar, İsrail'in yanı sıra Türkiye'de faaliyet gösteren İsrail bağlantılı firmalara da tepki göstererek vatandaşları bu işletmelerden alışveriş yapmamaya çağırdı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tekniker olarak çalışan 50 yaşındaki Erkan Gülçiçek, yaklaşık 6 aydır İlkadım ilçesindeki Bulvar AVM'de bulunan McDonald's şubesinin önünde tek kişilik protesto eylemi gerçekleştiriyor. İzinli olduğu cumartesi ve pazar günleri eline aldığı "Bebek Katillerine Destek Olmayı Bırak" yazılı dövizle işletmenin önünde bekleyen Gülçiçek, vatandaşlara seslenerek alışveriş yapmamaları yönünde çağrıda bulunuyor. Bugünkü eyleminde ise çok sayıda Samsunlu vatandaş da Gülçiçek'e destek verdi. Protestoya katılan bazı vatandaşlar, McDonald's'ın önüne yerleştirilen "Katil İsrail" yazılı pankartın üzerine basarak yürüdü.

İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçlarına bu şekilde tepki gösterdiğini belirten Erkan Gülçiçek, şunları söyledi:

"İsrailli firmalar, defolup geldiğiniz yere geri dönün. Bizlerin paralarıyla bizlere düşmanlık edemezsiniz. McDonald's'ta kahvesini içen gençlere sesleniyorum: Mazlumların safında olun. Zalimlerin tarafında yer almayın. Bugün, yarın ve geleceğimizi inşa edeceğimiz bu ülkede düşmanlarımıza paralarımızı kaptırmayalım. Bizler, vicdanın sesi olarak buradayız. Gazze'de öldürülen çocukların sesi olmak için buradayız. Gazze'de mazlum kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olalım."

Her hafta sonu bir saat boyunca protestosunu sürdüren Gülçiçek'e çevreden geçen vatandaşlar da destek veriyor. Gülçiçek'i tebrik eden vatandaşlar, eylemi cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Kaynak: İHA
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