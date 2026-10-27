İzmit'te Outlet Center AVM'de silahı ateş alan şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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İzmit'te Outlet Center AVM'de silahı ateş alan şahıs hastaneye kaldırıldı

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İzmit\'te Outlet Center AVM\'de silahı ateş alan şahıs hastaneye kaldırıldı
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İzmit\'te Outlet Center AVM\'de silahı ateş alan şahıs hastaneye kaldırıldı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Outlet Center AVM'de saat 16.30 sıralarında iddiaya göre yanında taşıdığı silahın ateş almasıyla bir şahıs yaralandı. Müşteriler ve mağaza çalışanlarının panik yaşadığı olayda yaralı hastaneye kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir AVM'de şahıs kendi silahından çıkan kurşunla yaralandı. Alışveriş yapan müşteriler büyük panik yaşarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Ömer Türkçakal bulvarında bulunan Outlet Center AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen şahsın yanında taşıdığı silah ateş aldı. Kanlar içinde yere yığılan vatandaş için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silah sesleri ile müşteriler ve mağaza çalışanları büyük panik yaşadı. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerindeki silah üzerinde çalışma yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeKocaeliGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te Outlet Center AVM'de silahı ateş alan şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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