Artvin Ardanuç'ta emekliler, düşük maaş yetmeyince pazarda ürün satıyor - Son Dakika
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Artvin Ardanuç'ta emekliler, düşük maaş yetmeyince pazarda ürün satıyor

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Artvin Ardanuç\'ta emekliler, düşük maaş yetmeyince pazarda ürün satıyor
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Artvin Ardanuç\'ta emekliler, düşük maaş yetmeyince pazarda ürün satıyor
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Artvin'in Ardanuç ilçesinde emekli Ali Ertuğ, geçim sıkıntısı nedeniyle pazarda tezgah açtığını söyledi. Ertuğ, vatandaşların mecburi yiyecek ve giyecek dışında alışveriş yapamadığını, emekli maaşlarının düşük kaldığını belirtti.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Artvin'in ilçesi Ardanuç'ta geçinemediği için pazarda tezgah açtığını belirten emekli Ali Ertuğ, vatandaşların alışveriş yapmakta zorlandığını belirterek "Alamadan gittikleri çok oluyor. Mecburi yiyeceklerinin, giyeceklerinin haricinde hiçbir alışveriş yapamıyor yani vatandaş. Çok zor durumda" dedi.

Artvin'de aldıkları emekli maaşlarıyla geçinmekte zorlanan emekliler, kendi ürettikleri ürünleri pazarda satarak ek gelir elde etmeye çalışıyor. Emekli pazarcı Ali Ertuğ, şunları söyledi:

"Ürettiğimiz şeyleri pazarlıyoruz. İşte bal, elma, üzüm, hurma bunları pazarlıyoruz. Ek gelir oluyor işte emekliyim. Alışlar genelde düşük, evvelki yıllara göre halkın alım gücü iyi değil. Onun için düşük oluyor alışverişler. Emekli maaşları zaten düşük. O piyasaya yapılan zamlar nerede, maaşlara yapılan zamlar nerede? Bizim şimdi gezmemiz gerekiyor, Türkiye'de, yurt dışında, yurt dışında zaten çıkmak mümkün değil. Türk parasının düşüklüğü, dışarıda da gezme olanağı bırakmadı bize. Gürcistan'da Larisi 18 katı olmuş Türk parasının. 150 liraya yattığımız otel şimdi 2 bin. Her şey ona göre. Orada da alışveriş de yapılmıyor, gezilmiyor da. Rahatlıkla gider gezerdik, alışveriş yapardık, şimdi alışveriş yapmadan geri geliyoruz. Orada ucuz her şey ama Türk parası düşük olduğu için hiç bir şey alamadan geri geliyoruz. Kendi pazarımızda zaten halkın gücü yetmiyor. Burada bakıyor, ona bakıyor, buna bakıyor, bir de kafasından cüzdanına bakıyor, cüzdan oraya uymuyor. Onun için alamadan gittikleri çok oluyor. Mecburi yiyeceklerinin, giyeceklerinin haricinde hiçbir alışveriş yapamıyor yani vatandaş. Çok zor durumda."

Ali Meral, "Günden güne kötüye gidiyor. Millette para yok, her şey pahalı. Ya fiyatları yüksek değil, vatandaşta para yok. Emekliyim. Şimdi zam yapsa ne olacak? Bana verecek bir lira zam, öbür taraftan bastıracak mazota 5 lira 10 lira zam. Değişen hiçbir şey yok" dedi.

Emekli bir yurttaş ise "Hiç emeklilere şey yok hiç, hiç zam bekleme. Emekliler için hiçbir şey düşünmüyorum. Vereceği 2 lira, 3 lira verecek, öbür taraftan diğer şeye 5 lira, 10 lira zam verecek. Bu olacak iş değil. 'Herkes kendi başına çaresine baksın' diyecek. Adam zaten geçimini kendisi zor karşılıyor. Ne çaresine bakacak adam? Durumu olan zaten iyi, olan orta düzeyde garibanlara oluyor. Fakir zaten fakir. Aldığı 20 lira maaş zaten 15 lira kiraya veriyor adam. Neyini geçinecek? Sende 5 lira kaldı. Su parası, elektrik parası, telefon parası. Adam ne alacak pazardan" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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