İngiltere'de 16 yaş altına mesajlaşma nedeniyle eBay ve Vinted'e yasak geliyor - Son Dakika
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İngiltere'de 16 yaş altına mesajlaşma nedeniyle eBay ve Vinted'e yasak geliyor

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İngiltere hükümeti, 16 yaş altındaki çocukların eBay ve Vinted gibi mesajlaşma özellikli alışveriş sitelerini kullanmasını yasaklamaya hazırlanıyor. Yasak girişiminin gerekçesi, bu sitelerdeki mesajlaşmanın çocukları yabancıların istismarına açık hale getirmesi olarak gösterildi.

İngiltere'de 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağı getirmek için çalışmalar yapan hükümet, şimdi de mesajlaşma özelliği nedeniyle alışveriş sitelerinin ve uygulamalarının kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor.

The Times gazetesinde yer alan habere göre, Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy, 16 yaş altındaki çocukların, aralarında eBay, Facebook Marketplace, Vinted ve Depop'un bulunduğu alışveriş siteleri ve uygulamalarını kullanmalarını yasaklama girişimi başlattı.

Yasak girişiminin nedeni olarak bu uygulama ve sitelerde mesajlaşma özelliğinin bulunması, bunun da çocukların yabancılar tarafından istismar edilmesine yol açması gösterildi.

Gazeteye konuşan bir hükümet kaynağı, "Birçok 16 yaş altındaki çocuğun bu hizmetlere ulaşarak aslında risklere açık hale geldiğini gösteren çok sayıda kanıt var. Çocukları çevrim içi ortamda korumak için kapsayıcı bir yaklaşım sergilememiz lazım." dedi.

İngiltere merkezli çocuk koruma vakfı The Children's Society ise söz konusu site ve uygulamalarda bazı kullanıcıların çocuk kullanıcılardan para karşılığında uygunsuz fotoğraf istediğini aktardı.

Ülkede eski Başbakan Keir Starmer, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımının yasaklanması için çalışmaların başlatıldığını ve bu yıl sonuna kadar yasanın parlamentodan geçirilmesini planladıklarını belirtmişti.

Starmer, yasağın gelecek yılın ilk aylarında uygulanmaya başlayacağını kaydederek, "Tüm ebeveynler, kendi gözleriyle görüyor. Sosyal medya çocukları mutsuz ediyor. Zorbaların çocuklara zarar vermesini ve istismar etmesini kolaylaştırıyor, hatta çocukların akıl sağlığı zarar görüyor. Çocuklar tehlikeli içeriklere maruz kalıyor çünkü bunlar dikkat çekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya uygulamalarına girişlerin yasaklanması dışında oyun ve yayın uygulamalarındaki mesajlaşma özelliğinin de yasaklanacağına işaret eden Starmer, VPN'nin de yasak kapsamına alınması planı olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA
AlışverişİngiltereTeknolojiGüncelDünyaeBaySon Dakika

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