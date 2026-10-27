Soframızdaki incir ne kadar güvenli? Uzmanından kritik uyarılar

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kayıt dışı faaliyet gösterdiği belirtilen bir depoda, 3 ton kuru incirin kimyasal maddeler kullanılarak beyazlatıldığı iddiası üzerine ürünlere el konuldu. Depoda hidrojen peroksit ve alüminyum fosfit tespit edilmesi, kuru incirlerin hangi koşullarda işlendiği ve tüketici sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yeniden gündeme getirdi.

İNCİRLER NEDEN KİMYASALLARLA BEYAZLATILIYOR?

Kuru incirin hassas bir ürün olduğunu belirten Sırma, hasat ve kurutma süreçlerinin ardından bazı incirlerde kararma ve küflenme görülebildiğini söyledi. Görünümü bozulan ürünlerin satışını kolaylaştırmak isteyen bazı kişilerin kimyasal yöntemlere başvurduğunu ifade eden Sırma, hidrojen peroksitin incirleri daha açık renkli ve albenili göstermek amacıyla kullanılabildiğini anlattı.

Hidrojen peroksitin oksijenli suyun da bileşeni olduğunu hatırlatan Sırma, bu maddenin kuru incirlerde kullanılmasının uygun olmadığını vurguladı.

KİMYASAL İŞLEM GÖRMÜŞ İNCİRLER SAĞLIĞI TEHDİT EDEBİLİR

Kimyasal maddelerle işlem görmüş incirlerin tüketilmesinin olası sonuçlarına değinen Sırma, sağlık üzerindeki etkilerin maruz kalınan maddenin dozuna, miktarına ve maruziyet süresine göre değişebileceğini belirtti.

Sırma, bu tür kimyasalların sindirim sisteminde tahrişe ve kimyasal yanıklara neden olabileceğini, yemek borusu ve solunum yolları açısından da risk oluşturabileceğini söyledi.

Her maruziyetin aynı sonucu doğurmayacağını vurgulayan Sırma, söz konusu maddelerin bilinçsiz kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

ALÜMİNYUM FOSFİT TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Depoda tespit edilen bir diğer madde olan alüminyum fosfit hakkında da bilgi veren Sırma, bu kimyasalın tarım zararlılarıyla mücadelede kullanılan bir fumigant olduğunu söyledi.

Alüminyum fosfitin nemle temas ettiğinde fosfin gazı açığa çıkarabildiğini belirten Sırma, uygulamanın yalnızca eğitimli kişiler tarafından ve kontrollü koşullarda gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bilinçsiz uygulamaların yalnızca tüketicileri değil, ilaçlama işlemini gerçekleştiren kişileri de tehlikeye atabileceğini söyleyen Sırma, kayıt dışı işletmelerin halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

İNCİRİN ÜZERİNDEKİ BEYAZLIK KÜF MÜ, ŞEKER Mİ?

Kuru incirlerin üzerinde zaman zaman görülen beyaz tabakanın tüketiciler tarafından yanlış yorumlanabildiğini belirten Sırma, bu görüntünün iki farklı nedeni olabileceğini anlattı.

İncirin doğal şekerinin kurutma sırasında yüzeye çıkarak kristalleşebileceğini söyleyen Sırma, bu durumun tek başına sağlık açısından tehlike oluşturmadığını ifade etti.

Ancak incirin yüzeyinde pamuksu, tüylü veya tiftiklenmiş bir görüntü bulunmasının küf belirtisi olabileceğini belirterek tüketicileri uyardı.

KİMYASAL İŞLEM GÖRMÜŞ İNCİRİ ANLAMAK NEREDEYSE İMKÂNSIZ

Tüketicilerin en çok merak ettiği sorulardan biri olan kimyasal işlem görmüş incirlerin nasıl ayırt edilebileceği konusuna da açıklık getiren Sırma, yalnızca görünüş, koku veya tada güvenmenin yeterli olmadığını söyledi.

Bu tür işlemlerin tespit edilmesi için laboratuvar analizlerinin gerekli olduğunu belirten Sırma, gıda sahteciliği yapan kişilerin de tüketicilerin bu işlemleri fark edememesinden yararlandığını ifade etti.

Sırma, "Vatandaşın anlaması neredeyse imkânsız. Bunu çok net söyleyeyim." sözleriyle denetimlerin önemine dikkat çekti.

KÜFLÜ GIDALARIN SAĞLAM KISMINI TÜKETMEYİN

Röportajda yalnızca incirlerdeki kimyasal tehlikesine değil, küflü gıdaların tüketimine ilişkin yaygın hatalara da değinildi.

Sırma, özellikle salça ve yoğurt gibi yumuşak gıdalarda küflü kısmın alınarak kalan bölümün tüketilmesinin doğru olmadığını belirtti.

Bazı küflerin mikotoksin üretebildiğini ve bu maddelerin gıdanın yalnızca görünen küflü bölümüyle sınırlı kalmayabileceğini anlatan Sırma, küflenmiş ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

GÜVENİLİR İNCİR SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tüketicilere alışveriş sırasında dikkat etmeleri gereken noktaları da anlatan Sırma, özellikle ambalajsız ve kaynağı belirsiz ürünlerden uzak durulmasını önerdi.

Satın alınan incirin ambalajında üretici firma adı, adres bilgileri ve işletme kayıt numarasının bulunması gerektiğini belirten Sırma, denetlenen işletmelerin tercih edilmesinin önemini vurguladı.

İncirin yüzeyinde pamuksu veya tüylü bir tabaka görülmesi durumunda da dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

ŞÜPHELİ GIDA ÜRETİMİ İÇİN VATANDAŞLARA İHBAR ÇAĞRISI

Kayıt dışı gıda üretiminin denetim mekanizmaları açısından önemli bir sorun olduğunu belirten Sırma, vatandaşların şüpheli üretim ve depolama faaliyetlerini yetkili kurumlara bildirmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle denetimsiz depolarda gerçekleştirilen işlemlerin halk sağlığını tehlikeye atabileceğine dikkat çeken Sırma, vatandaşların ALO 174 Gıda Hattı, CİMER veya kolluk birimleri aracılığıyla ihbarda bulunabileceklerini hatırlattı.

Gıda güvenliğinin yalnızca üreticilerin ve denetim kurumlarının değil, tüketicilerin de sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Sırma, güvenilir alışverişin ve şüpheli durumların bildirilmesinin önemine işaret etti.