İskenderun'da dolandırıcı tuzağını kuyumcu bozdu: 906 bin TL'lik altın kurtarıldı - Son Dakika
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İskenderun'da dolandırıcı tuzağını kuyumcu bozdu: 906 bin TL'lik altın kurtarıldı

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İskenderun\'da dolandırıcı tuzağını kuyumcu bozdu: 906 bin TL\'lik altın kurtarıldı
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İskenderun\'da dolandırıcı tuzağını kuyumcu bozdu: 906 bin TL\'lik altın kurtarıldı
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Telefonla yönlendirilen F.Y. isimli kadın, altın günlerinde biriktirdiği 906 bin TL değerindeki altınları bozdurmak için İskenderun'daki bir kuyumcuya geldi. Kadının sürekli telefonda konuştuğunu gören iş yeri sahibi Hüseyin Fırat, verilen IBAN'daki soyadın tutmadığını görünce polise haber verdi. Yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dolandırıcıların telefonla aradığı F.Y. isimli kadın, 906 bin TL değerindeki altınını bozdurmak için gittiği kuyumcu dükkanında iş yeri sahibinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ALTIN GÜNLERİNDE BİRİKTİRDİKLERİNİ BOZDURACAKTI

Olay, 31 Ekim günü ilçenin Savaş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına gelen F.Y., altın günlerinde biriktirdiği 906 bin TL değerindeki altınlarını bozdurmak istediğini söyledi.

IBAN'DAKİ SOYADI ŞÜPHE UYANDIRDI

İş yeri sahibi Hüseyin Fırat, bu sırada kadının sürekli telefonla görüşme yapmasından şüphelendi. F.Y.'nin, alacağı parayı kime göndereceğini soran Fırat daha sonra telefondaki kişiyle görüştü. Telefondaki kişi ise kendisini F.Y.'nin oğlu olarak tanıtarak IBAN numarasını verdi. Kadının soyadı ile IBAN sahibinin soyadının uyuşmaması üzerine iş yeri sahibi, kadının dolandırıcıların hedefinde olduğunu anlayarak polisi aradı. Fırat, F.Y.'ye durumu anlatarak telefonu kapatmasını sağladı. Adrese sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. F.Y. ise kuyumcu Hüseyin Fırat'a teşekkür etti.

'KADININ KORKU İÇİNDE OLDUĞU BELLİYDİ'

Kuyumcu Hüseyin Fırat, yaşlı kadının altın satmak için iş yerine geldiğini ancak davranışlarından tedirgin olduğunun anlaşıldığını belirterek, "Kadının telefonu sürekli çalıyordu. Durumdan şüphelendik. Kimlik ve hesap bilgilerini kontrol ettiğimizde dolandırılmak üzere olduğunu fark ettik. Hemen polise haber verdik. Ekiplerin müdahalesiyle 906 bin TL'nin dolandırıcıların eline geçmesini önledik" dedi.

Kaynak: DHA
DolandırıcılıkİskenderunGüncelHataySon Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da dolandırıcı tuzağını kuyumcu bozdu: 906 bin TL'lik altın kurtarıldı - Son Dakika
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