İzmir Konak\'taki lisede iyilik odası kuruldu, öğrenciler kayıt olmadan alıyor

İzmir'de bir lisede öğrencilerin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla 'iyilik odası' projesi hayata geçirildi. Proje ile öğrenciler, gün içerisinde odayı ziyaret ederek ihtiyacı olan ürünlere ücretsiz bir şekilde ulaşma imkanı buluyor.

İzmir'in Konak ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, öğrencilerin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla 'iyilik odası' projesi hayata geçirildi. Okul bünyesindeki bir sınıfta oluşturulan alana, sivil toplum kuruluşları (STK) ve hayırseverlerin desteğiyle kıyafet, kırtasiye, oyuncak ve kişisel ihtiyaç malzemeleri yerleştirildi. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan öğrencilere destek olmayı hedefleyen proje sayesinde öğrenciler, gün içerisinde odayı ziyaret ederek ihtiyaç duydukları ürünlere ücretsiz ulaşabiliyor.

Projeye dair bilgilendirmelerde bulunan okul müdürü Çetin Abacıoğlu, "Çocuklarımız ekonomik zorluklar ve ailevi sorunlar sonucu istedikleri bazı şeylere kavuşamıyorlar. Hedefimiz, çocuklarımıza paylaşmayı, dayanışmayı ve geri dönüşümü anlatmak. Bunları anlatarak isteklerini elde etmelerinin yolunu açmak istedik. Burada her çeşit ürün var. Oyuncaktan ayakkabıya, kıyafete; bir çocuğun ihtiyacı olabileceği, hatta ailesine götürebileceği her türlü ürün burada bulunmakta" diye konuştu.

Ürünlerin teminini hayırseverler yoluyla sağladıklarını ifade eden Abacıoğlu, "Projemizi hayırseverlere anlatıyoruz. Onlar da büyük bir dayanışma göstererek ürünleri bizlere gönderiyorlar. Biz de burada sergiliyoruz. Çocuklarımız bu odaya girip kayıt altına alınmadan, kimse görmeden bir kapıdan girip istediklerini alarak diğer kapıdan çıkabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"İyilik arttıkça daha değerli oluyor"

Projeyi büyütmeyi düşündüklerini de belirten Abacıoğlu, şunları kaydetti:

"Artık bu oda bize dar gelmeye başladı. Spor salonumuzun üst kısmında buranın 3-4 katı büyüklüğünde bir alanımız var. Şu anda bu alanın boyası yapılıyor, camları takılıyor. Oraya taşımayı düşünüyoruz. İyilik arttıkça daha değerli oluyor. Daha çok kişiye ulaşabiliyorsunuz. Bu da toplumları güçlendirir. Paylaşım ve dayanışma bütün toplumlar için gereklidir."

"Çocuklar çok mutlu"

Öğretmen Raziye Uludağ ise "Burası dezavantajlı bir bölge; öğrencilerimizin ihtiyaçları çok fazla. 'Nasıl bir çözüm bulabiliriz?' diye düşündük. Öğrenciler, veliler, STK'lar ve öğretmenler olarak hep birlikte bir oda kurma düşüncemiz oldu. Bu fikir çok işe yaradı. Öğrencilerimiz istedikleri zaman girip ihtiyaç duydukları ürünü alıp çıkabiliyorlar. Çocuklar çok mutlu. Bizler de mutluyuz. Çünkü her gün yeni ürün koyuyoruz ve ürünler her gün tükeniyor" açıklamalarına yer verdi.

"Geri dönüşüm ve paylaşım projesi"

Çocukların projeden faydalandıklarını söyleyen Uludağ, "Kendi eşyalarını getirip 'Arkadaşlarımızla paylaşalım' diyorlar. Hayat paylaştıkça güzelleşir, iyilik yap ki iyilik bul. Çocuklar da bizler de durumdan çok memnunuz. İnşallah devamı gelir. Öğrencilerimiz evlerinde kullanmadıkları, ancak hala kullanılabilir durumda olan eşyalarını getiriyorlar. Buradan da kendi ihtiyaçları olan ürünleri alıp götürüyorlar. Aslında bu bir geri dönüşüm ve paylaşım projesi. Aile büyükleri ve çocuklar için kırtasiyeden giyime, ayakkabıdan oyuncağa kadar her şey gelebiliyor ve gelen ürünler anında alıcısını buluyor. Bu sayede hem paylaşım sağlanıyor hem de çevreye katkıda bulunuluyor" diye vurguladı.

"Destek bekliyoruz"

Okulda dezavantajlı öğrenci sayısının fazla olduğunu aktaran Uludağ, öğrencilerin geleceğinin parlak olduğunu ve tüm kuruluş ile mağazalardan proje için destek beklediklerini söyledi.